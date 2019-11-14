В Тюменской области мужчина использовал кастрюлю в качестве оружия

В селе Аромашево мужчина избил собутыльницу кастрюлей. Возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По версии следствия, около 12 часов ночи подозреваемый 1986 года рождения выпивал вместе с 47-летней потерпевшей. Между ними вспыхнула ссора, мужчина ударил собутыльницу по голове металлической кастрюлей. После этого он надел ей кастрюлю на голову и нанес несколько ударов кулаком по поверхности кастрюли.

Потерпевшая обратилась в полицию. Прибывший на место наряд задержал мужчину и доставил его в местное отделение полиции. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого среда здоровью, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Максимальное наказание по данной статье составляет 2 года лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Кастрюля, использованная в качестве оружия, изъята сотрудниками полиции, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Аромашево, служба информации

Аромашево. Другие новости 13.11.19

Следователи подтвердили: умершего от менингита курсанта тюменского училища не лечили вовремя. / В Тюмени пьяный мужчина поссорился с подростками и открыл стрельбу. / В Тюменской области пьяная бабушка пыталась задушить четырехлетнюю внучку. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»