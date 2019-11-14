Тюменский врач в третий раз спас человека на борту самолета

Тюменский кардиохирург Дмитрий Хомутинин в четверг, 14 ноября, спас молодого человека на борту самолета, летевшего из Тюмени в Москву. Благодаря вмешательству врача удалось также избежать вынужденной посадки самолета, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца «ОКБ № 1» Дмитрий Хомутинин с коллегами летел из Тюмени в Москву на конференцию по минимально инвазивной кардиохирургии и хирургической аритмологии. Пассажиру самолета стало плохо прямо на борту. Как рассказал врач, пока он шел по салону к пациенту, 7 человек уже начали оказывать мужчине первую помощь. Удивительное совпадение: среди тех, кто бросился на помощь пассажиру, тюменский доктор узнал двоих, с которыми познакомился при аналогичных обстоятельствах. С ними Хомутинин уже как-то летел одним бортом, когда медику тоже пришлось спасать пассажира.

Когда кардиохирург подошел, лежавший в проходе на полу молодой человек уже пришел в сознание, но все еще был очень бледным. Давление у больного было 60/0 мм ртутного столба. Пассажира привели в себя нашатырем и дали горячий чай.

Хомутинин вернулся на свое место, но через 10 минут к врачу подошла бортпроводница и сказала, что без его помощи не обойтись. Дмитрий Хомутинин поставил пациенту венозный катетер и вколол раствор глюкозы. После этого на протяжении всего оставшегося полета кардиохирург контролировал состояние больного и вводил ему лекарства. Когда члены экипажа спросили врача, есть ли необходимость посадить самолет, Хомутинин посоветовал продолжить полет.

В Москве пациента передали ожидавшим сотрудникам реанимационной бригады «скорой помощи» и медицины катастроф. Отметим, что это уже третий случай, когда Дмитрию Хомутинину доводится спасать человека на борту самолета.

Тюмень, служба информации

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