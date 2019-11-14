В Тюменской области пропали три девочки-подростка

В Тюменской области разыскивают трех пропавших девочек-подростков. Информация об этом размещена в четверг, 14 ноября, на сайте Следственного комитета России в разделе «Внимание, пропал ребенок!»

Как рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, две из трех девочек сбежали из социального центра «Семья» в селе Борки (в просторечии – Борковский детский дом). Это Виктория Булдакова 14 лет и Ксения Шахматова 15 лет. Около восьми часов утра 11 ноября они ушли из «Центра «Семья», расположенного в с. Борки Тюменского района, их местонахождение все еще не установлено. Виктории на вид 15 лет, рост 160-170 см. У девушки европейская внешность, среднее телосложение, светло-русые волосы прямые, до плеч. Ксения выглядит на 15-17 лет, рост 156 см. Девушка европейской внешности, худощавого телосложения, рыжие волосы длиной до плеч. Во что были одеты девочки, не известно.

Третьей беглянке, Марине Захаровой, 16 лет. Она ушла из дома 4 ноября и с тех пор неизвестно, где девушка находится. Выглядит на свой возраст, рост 160-165 см, славянской внешности, смуглая, худощавого телосложения, прямые темные волосы до плеч, глаза карие. На запястье правой руки у девушки татуировка в виде буквы «М». Была одета в укороченный черный пуховик, облегающие серые джинсы, черные зимние кроссовки. При себе у девушки был большой пакет с одеждой.

В СУ СК РФ по Тюменской области просят всех, кто что-либо знает о пропавших девушках, сообщать по телефонам 8(3452) 79-98-06, 79-98-72 или «02», «102», «112».

Тюмень, служба информации

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