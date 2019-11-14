Тюменец надругался над женщиной, угрожая вилкой

В Ялуторовске мужчина избил бывшую сожительницу, силой вывез ее за город и, угрожая ножом и вилкой, надругался над женщиной, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, вечером 23 сентября 27-летний ранее судимый мужчина у торгового центра в городе Ялуторовске избил кулаками по лицу бывшую сожительницу. После этого обвиняемый посадил женщину в машину и увез за город в частный дом. При этом нападавший был пьян.

Оказавшись в доме, чтобы бывшая сожительница не думала бежать, преступник избил ее руками и ногами по лицу и телу и угрожал ножом. Затем мужчина взял столовую вилку, поднес к шее жертвы и пригрозил ее убить. После этого насильник надругался над потерпевшей.

На утро следующего дня женщина воспользовалась тем, что преступник заснул и позвонила в полицию. Насильник был задержан и взят под стражу. Сейчас он обвиняется в похищении человека, угрозе убийством и насильственных действиях сексуального характера. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Ялуторовск, служба информации

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