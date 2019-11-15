Тюменская область выиграла миллионы из-за вспышки чумы свиней

Арбитражный суд Тюменской области полностью удовлетворил иск правительства региона к свиноводческому предприятию «Комплекс» о возмещении убытков, возникших из-за вспышки чумы свиней в селе Шорохово Исетского района в ноябре 2017 года. Сумма убытков регионального бюджета составила 58,8 млн рублей, говорится в решении арбитражного суда.

«Исковые требования удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Комплекс» в пользу правительства Тюменской области 58 942 799 руб. 38 коп. убытков. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Комплекс» в доход федерального бюджета 200 000 руб. государственной пошлины», – принял решение судья Евгений Халявин. Третьими лицами в процессе, который тянулся с декабря 2018 года, выступали департаменты агропромкомплекса, финансов, социального развития и ЖКХ Тюменской области, администрация Исетского района, региональное управление ветеринарии, областная ветеринарная лаборатория, областной противоэпизоотический отряд. Они не заявляли самостоятельных финансовых требований.

Как писал «Новый День», в ноябре 2017 года в селе Шорохово Исетского района Тюменской области произошла вспышка африканской чумы свиней. Был введен режим чрезвычайной ситуации, в свинокомплексе ООО «Комплекс» забито оболо 16 тыс свиней. Все поголовье в окрестных личных хозяйствах в радиусе 5 км также было уничтожено. Владельцам личных подсобных хозяйств была выплачена стоимость уничтоженных животных в соответствии с рыночной ценой.

ООО «Комплекс» принадлежит на 95% АО «Тюменский комбинат хлебопродуктов». Руководителем «ТКХ» является бывший заместитель губернатора Сергея Собянина, экс-директор департамента агропромкомплекса Тюменской области Владимир Васильев.

Тюмень, служба информации

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