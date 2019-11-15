В Тюмени женщина жестоко убила знакомого на даче и сожгла его труп

В Тюмени женщина на даче во время застолья зарезала знакомого, нанеся ему 75 ударов ножом. Пытаясь скрыть следы убийства, женщина подожгла строение.

Как рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, утром 13 ноября 33-летняя ранее судимая уроженка Свердловской области выпивала на даче в тюменском СНТ «Весна» с 49-летним мужчиной. Между пьяными собутыльниками вспыхнула ссора. Женщина схватила нож и убила свою жертву на месте, нанеся порядка 75 ударов ножом. Чтобы скрыть следы убийства, преступница подожгла надворную постройку, в которой осталось тело убитого.

Следователям регионального управления СК и сотрудниками уголовного розыска МВД удалось установить личность убийцы и задержать ее. Следствие намерено в ближайшее время добиться заключения обвиняемой под стражу.

Тюмень, служба информации

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