Тюменский губернатор обзавелся новым заместителем

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев назначен заместителем губернатора региона. Распоряжение о назначении подписал в понедельник, 18 ноября, тюменский губернатор Александр Моор.

Губернатор сообщил о назначении на заседании президиума правительства области. Как сообщила пресс-служба губернатора Тюменской области, в новой должности Пантелеев будет координировать деятельность департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области и регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

«С большой энергией Андрей Вадимович занимался развитием туризма, благодаря чему Тюменская область сделала многие прорывные вещи, теперь ему предстоит также активно заниматься инвестиционной политикой. При этом важно помнить, что инвестиционная сфера, не отдельное направление, это сквозная тема для всех отраслей», – заявил Моор. Ранее вопросы привлечения инвестиций, наряду с ЖКХ, курировал замгубернатора Вячеслав Вахрин.

Андрей Пантелеев родился в Тюмени, в 2000 году окончил ТюмГАСУ. С 2010 года Андрей Вадимович работал начальником управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области, позже стал директором областного департамента потребительского рынка и туризма.

Отметим, что Андрей Пантелеев длительное время занимался ресторанным бизнесом. Так, до ликвидации предприятия в августе 2016 года, чиновник был соучредителем ООО «Фламинго», занимавшегося ресторанным бизнесом и доставкой продуктов питания. Партнером Пантелеева по ресторанному бизнесу был депутат тюменской областной думы от «Справедливой России» Сергей Морев.

Тюмень, служба информации

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