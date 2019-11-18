Тюменским верблюдом, снимавшемся в фильме «Тобол», занялась прокуратура

Природоохранная прокуратура проверит условия содержания тюменского верблюда, снимавшегося в фильме «Тобол». К участию в проверке будут привлечены органы ветеринарного контроля, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Поводом для вмешательства тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры стала публикация в СМИ. В понедельник, 18 ноября, в группе «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте» был размещен материал «Новой газеты», посвященный живущему в Тюмени верблюду Кеше. Двугорбый среднеазиатский верблюд живет в городе на улице Полевой, 27, прикованный железной цепью к бараку между многоэтажными домами.

Животное практически все время находится на улице. «Просто лежит весь в снегу, как сугроб, и покрывается инеем. Четыре года он точно живет в таких условиях, раньше хозяева за ним лучше ухаживали, и он так не выглядел», – цитирует издание жителя района Дома Обороны Александра Андреева. Сейчас верблюд выглядит грязным, облезшим и истощенным. Он потерял один горб из двух, потом половину шерсти.

Верблюд Кеша два года назад снимался в фильме «Тобол», для этого его дважды возили на съемочную площадку в Тобольск. Сейчас Кеша выживает благодаря помощи доброcердечных горожан, кроме того, он работает в центре города на Цветном бульваре, где катает детишек.

Тюмень, служба информации

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