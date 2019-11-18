Тюменцы обсуждают запрет на провоз собак в городских автобусах

Жители Тюмени обсуждают в «ВКонтакте» якобы введенный в городском общественном транспорте запрет на провоз собак. Пользователи соцсети сообщают, что теперь возить животных можно будет только в клетках.

В группе «ЧС Тюмень» появилась информация, что «Тюменьгортранс» запретил проезд в автобусах с собаками».«Можно только в клетках. С субботы (как люди говорят) не пускают в автобус», – написала жительница Тюмени Елена Владимировна. Сообщение вызвало активное обсуждение пользователей соцсети. Мнения тюменцев разделились. «Как можно вообще догадаться зайти в автобус с собакой, – возмутилась Татьяна Кошкарова. – Это ещё ладно, если она у тебя в куртке за пазухой. А если большая? Все должны в стороне стоять, что бы слюнями не обделала. И не обтерлась грязная». «Вообще, это общественный транспорт для людей, а не для животных», – поддержала Анастасия Дашкеева.

«Общественный транспорт потому и общественный! Ко мне дети и подростки ездили со своими питомцами на дрессировку именно в общественном транспорте! Теперь для них этот путь закрыт, – вступилась за собаководов Светлана Шевелева. – Не все живут в шаговой доступности, кому-то сейчас придётся ходить по 5-7 км зимой, или ждать выходных и ездить с родителями на машине».

В тюменском ПАТП№1, занимающемся автобусными перевозками, не подтвердили, но и не опровергли запрет, пообещав дать комментарий утром во вторник, 19 ноября. Получить комментарий в МКУ «Тюменьгортранс» не удалось, его директора Алексея Санника не оказалось на рабочем месте.

В информационно-справочной службе «Тюменьгортранса» заверили, что никаких изменений правил перевозки собак в общественном транспорте не произошло. «Федеральный закон никто не отменял, – сообщили по многоканальному телефону. – Провоз собак [производится] так же, как и раньше. Намордник, поводок и [размещение] на задней площадке в накопителе за отдельную плату».

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.11.19

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