В Тюмени закрыли на карантин школы и детские сады

В шести школах и двух детсадах Тюмени введен карантин из-за инфекционных заболеваний. Основная причина – внебольничная пневмония, которой в общей сложности заболели 39 школьников.

Как сообщили в пресс-службе департамента образования администрации Тюмени, карантинные мероприятия из-за внебольничной пневмонии введены в школах №№ 7, 13, 30, 37, 94 и гимназии № 16. Кроме того, карантин введен в детском саду №50 из-за острого гастроэнтерита (1 заболевший) и в детском саду №185 из-за энтеровирусной инфекции (3 заболевших). Хотя образовательные учреждения работают в штатном режиме, классы, где учатся заболевшие дети, переведены на кабинетное обучение. Это означает, что занятия проводятся в одном кабинете, дети не перемещаются по школе во избежание распространения инфекции.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области заверили, что эпидемиологическая обстановка спокойная и говорить о вспышке пневмонии в школах нельзя.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 19.11.19

В Тюменской области прекращены поиски пропавших из детдома девочек. / Курганский и тюменский губернаторы договорились вместе очистить реку Тобол. / Тюменские единороссы придумали, как обмануть премьера Дмитрия Медведева. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»