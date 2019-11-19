В Тюменской области девушка разбилась, упав с 9 этажа

В Тобольске при падении с высоты 9 этажа погибла женщина. Информацию о трагедии разместила жительница города в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в 4 микрорайоне, дом №14, с 9 этажа выпала женщина», – написала тоболячка Лилия Смольникова. Автор одного из комментариев дополнила, что молодая девушка выпала еще утром и погибла при падении.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области подтвердили факт трагедии. Женщина упала с многоэтажного дома во вторник, 19 ноября, в семь часов утра. Прибывшим на место через 4 минуты сотрудникам «скорой помощи» оставалось только констатировать смерть.

В пресс-службах регионального УМВД и СУ РФ по Тюменской области обещали предоставить информацию по данному происшествию позже.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 19.11.19

В Тюмени закрыли на карантин школы и детские сады. / В Тюменской области прекращены поиски пропавших из детдома девочек. / Курганский и тюменский губернаторы договорились вместе очистить реку Тобол. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»