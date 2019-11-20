В Тюменской области две маленькие девочки сгорели из-за сожителя матери

Две малолетних девочки погибли в пожаре в частном доме в Ишимском районе. Причиной пожара стало возгорание паров бензина, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, вечером во вторник, 19 ноября, в деревне Большой Остров Ишимского района мужчина готовил рабочую смесь для бензопилы. Он переливал бензин из одной емкости в другую возле газового котла. Пары бензина воспламенились, в доме начался пожар.

В этом время в доме, кроме виновника пожара, находились его сожительница и ее дочери 2010 и 2016 годов рождения. Взрослые смогли выбраться из горящего дома, но обе девочки погибли. Тела сестер были обнаружены пожарными после тушения здания. Сам виновник пожара госпитализирован с ожогами.

Сейчас возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ). Следствие выясняет обстоятельства, причины и условия, которые привели к трагедии.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 19.11.19

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