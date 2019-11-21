Тюменский губернатор пообещал избавить учеников от второй и третьей смены в школах

Школьники Тюменской области будут избавлены от необходимости учиться в две и три смены. Об этом заявил тюменский губернатор Александр Моор в своем послании областной думе в четверг, 21 ноября.

Кроме этого, каждой семье региона в 2021 году будет доступен детский сад, заявил губернатор. «Давайте спросим себя, каждой ли семье в Тюменской области доступен детский сад? В две тысячи двадцать первом году – будет! Для всех детей старше полутора лет!» – сказал Александр Моор.

Глава региона пообещал, что ученики школ будут избавлены от необходимости учиться в две и три смены. Для этого в течение пяти лет в Тюменской области будет построено 58 школ.

Тюмень, служба информации

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