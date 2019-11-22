В Тюмени мужчина умер за рулем трактора

В Тюмени в результате несчастного случая умер работник ЗАО «Тобол». Мужчина скончался прямо за рулем трактора.

Как сообщили в Гострудинспекции по Тюменской области, 28 октября один из работников ЗАО «Тобол» ремонтировал технику и увидел, что его коллега сидит в тракторе без сознания. Рабочий сообщил об этом руководству, была вызвана «скорая помощь», но прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть.

Гострудинспекция провела расследование происшествия и нашла нарушения трудового законодательства на предприятии. Оказалось, работники не проходили обязательный медицинский осмотр, при приеме на работу не было стажировки на рабочем месте, на предприятии не было системы охраны труда. Также в ЗАО работников не обучали охране труда, а средства индивидуальной защиты сотрудникам выдавались не в полном объеме. Сейчас Государственная инспекция труда решает вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

Тюмень, служба информации

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