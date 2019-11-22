В Тюмени судебные приставы арестовали такси за 96 штрафов

В Тюмени владелец автомобилей такси накопил 96 административных штрафов от ГИБДД. Общий долг тюменца – сотни тысяч рублей.
Владелец 10 автомобилей такси в Тюмени сдает свои машины в аренду, сообщили в УФССП по Тюменской области. Арендаторы накопили 96 штрафов почти на 200 тысяч рублей, но владелец автомобилей не спешил их платить, несмотря на неоднократные предупреждения от пристава-исполнителя. При этом собственник машин знал, что его водители нарушают ПДД и подвергают своих пассажиров опасности, но не пытался исправить ситуацию.
В итоге, 21 ноября пристав-исполнитель арестовал за долги одну из машин, «Ладу-Гранта» 2016 года выпуска,принадлежавшую должнику.
Тюмень, служба информации
Тюмень. Другие новости 22.11.19
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