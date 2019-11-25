В Тюмени будут судить банду автоподставщиков – любителей дорогих машин

В Тюмени будут судить преступную группу, занимавшуюся автоподставами. На счету семерых обвиняемых 8 преступных эпизодов, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По версии следствия, организованная преступная группа летом 2018 года на улице Олимпийской в Тюмени спровоцировала ДТП с водителем автомобиля «БМВ». При попытке водителя иномарки совершить маневр, злоумышленники «подставили» под столкновение свой автомобиль. В ходе возникшего конфликта обвиняемые потребовали от водителя «БМВ» отдать им автомобиль и выплатить «компенсацию морального ущерба» в размере 500 тыс рублей. В противном случае злоумышленники пригрозили применить к владельцу «БМВ» насилие.

Мужчина испугался за свою жизнь и оформил кредит наличными, которые и привез в назначенное преступниками место. Автовладелец отдал им машину, на которую был составлен фиктивный договор купли-продажи.

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать шестерых членов преступной группы, еще одного фигуранта дела найти не удалось. Как выяснили следователи, для совершения преступлений организатор преступной группы привлек двоих родственников и еще двоих человек, которые ранее были судимы за кражи, мошенничество, вымогательство, незаконное хранение оружия и применение насилия в отношении представителя власти. Следователи установили 8 преступных эпизодов, в которых участвовали обвиняемые. Преступники выбирали престижные иномарки, среди потерпевших были водители машин «БМВ» и «Порш».

Кроме вымогательств на счету преступников мошенничество в особо крупном размере. Сейчас членов преступной группы будут судить за вымогательство (ч.3 ст.163 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозит преступникам – 15 лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей.

Тюмень, служба информации

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