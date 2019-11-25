В Тюменской области женщине грозит 2 года колонии из-за пересоленного супа

В Ялуторовске бывшая жена ударила ножом мужчину, который назвал пересоленным ее суп. Теперь вспыльчивой хозяйке может грозить до двух лет лишения свободы.

По версии следствия, 45-летняя ялуторовчанка приехала в гости к бывшему мужу. Экс-супруги выпивали, попутно гостья приготовила мужчине суп. Попробовав суп, хозяин дома посчитал его пересоленным, о чем не замедлил в грубой форме сообщить бывшей супруге. Тогда женщина схватила нож и ударила потерпевшего в плечо, после чего убежала, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Пострадавшему потребовалась помощь врачей. Он обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью с применением оружия (ч.2 ст. 115 УК РФ, наказание – до 2 лет лишения свободы). Подозреваемую задержали, оказалось, что ранее ее уже привлекали к уголовной ответственности.

Ялуторовск, служба информации

Ялуторовск. Другие новости 25.11.19

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