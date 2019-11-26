В Тюмени предложили ввести смертную казнь для алиментщиков

Поднять зарплаты неплательщикам алиментов или ввести для них смертную казнь предложили тюменцы в ходе соцопроса, проведенного УФССП по Тюменской области. Некоторые опрошенные в принципе не знали, что такое алименты, сообщили в пресс-службе УФССП региона.

Тюменцы назвали ряд мер, которые побудили бы граждан добровольно выплачивать алименты своим детям. Опрошенные предлагали передавать списки должников по алиментам коллекторам для регулярного взыскания задолженности, вывешивать списки должников у них на работе, ставить в паспортах штампы о задолженности перед детьми и даже поднять зарплаты алиментщикам. Также поступило предложение ввести для алиментщиков смертную казнь. Трое респондентов заявили, что вообще не знают, что такое алименты.

Опрос проводился в ТЦ «Магеллан» судебными приставами, волонтерами центра «Дзержинец» и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Тюмени. Акция называлась «Новый год в пути, человечность прояви, ты алименты заплати!» и была приурочена к приближающимся новогодним праздникам.

Тюмень, служба информации

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