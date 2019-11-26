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Вторник, 26 ноября 2019, 13:40 мск

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Молодой тюменец забил до смерти своих бабушку с дедушкой

В Тобольском районе 20-летний парень убил собственных бабушку и дедушку. Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщили в пресс-службе СУ СКР РФ по Тюменской области.

По версии следствия, ночью 11 сентября 2019 года обвиняемый пришел к своим бабушке и дедушке, которые жили в деревне Вармахли Тобольского района. Молодой человек был пьян и поругался с пожилыми людьми. Тогда парень забил пенсионеров до смерти голыми руками. Внук бил дедушку с бабушкой кулаками и локтем по голове. Уже мертвого дедушку обвиняемый несколько раз ударил ножом в грудь и живот.

Злоумышленник был задержан и помещен в СИЗО по обвинению в убийстве двух человек (п.а ч.2 ст.105 УК РФ). Молодому человеку грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Тобольск, служба информации

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