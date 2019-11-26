В кабинете информатики тюменской школы был открыт доступ на порносайт

Тюменская прокуратура нашла нарушения закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в Голышмановской средней общеобразовательной школе №2. В ходе проверки надзорное ведомство установило, что в кабинете информатики школы можно было выйти на интернет-ресурсы с вредоносной информацией для несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура района возбудила в отношении школы административное дело о «неприменении лицом, организующим доступ к распространяемой в сети Интернет информации в местах, доступных для детей, административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Во вторник, 26 ноября, мировой судья оштрафовал школу на 20 тысяч рублей. В адрес директора школы было внесено представление об устранении нарушений закона. Нарушения были устранены, доступ к опасной информации для детей закрыт, а программиста образовательного учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как сообщил источник «Нового дня», среди вредоносных сайтов, доступ к которым был возможен из кабинета информатики голышмановской школы, был и порносайт.

Тюмень, Голышманово, служба информации

Тюмень, Голышманово. Другие новости 26.11.19

Молодой тюменец забил до смерти своих бабушку с дедушкой. / В Тюмени предложили ввести смертную казнь для алиментщиков. / В Тюменской области женщине грозит 2 года колонии из-за пересоленного супа. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»