В Тюменской области мужчина ради женщин сжег автобус вахтовиков РЖД

В Ярковском районе мужчина сжег автобус вахтовиков. Местному жителю не понравилось, как вахтовики смотрели на местных женщин.

По версии следствия, в начале сентября в деревне Тараканова Ярковского района сгорел автомобиль «УАЗ – 3909», на котором передвигались вахтовики РЖД. Было установлено, что причиной возгорания стал поджог.

Сотрудникам полиции удалось установить поджигателя. Им оказался 56-летний житель деревни, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, мужчину возмутило, как вахтовики смотрели на местных женщин. Злоумышленник решил, что вахтовики приставали к дамам.

Будучи пьян, мужчина попытался поговорить с «обидчиками», но к взаимопониманию стороны не пришли. Тогда ночью подозреваемый слил бензин с мотоцикла, облил им сиденье водителя «УАЗа» и поджег автомобиль. Сумма ущерба в результате возгорания автомобиля составила 70 тыс рублей. Потерпевшим оказался житель села Новотроицкое Нижнетавдинского района, который сдавал автомобиль железнодорожной компании в аренду.

Было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества путем поджога (ч.2 ст.167 УК РФ). Поджигатель признал свою вину, он ожидает суда под подпиской о невыезде.

Добавим, что, как сообщили в УМВД региона, никаких жалоб от женщин деревни Тараканова на поведение вахтовиков не поступало.

Ярково, служба информации

Ярково. Другие новости 26.11.19

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