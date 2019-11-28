В Тюменской области бывший зек вымогал деньги, присылая интимные фотографии

В Упорово бывший заключенный прислал односельчанину интимные фотографии и стал вымогать деньги. Неоднократно судимый 33-летний мужчина пытался таким образом заработать 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В упоровскую полицию обратился местный житель, которому в соцсетях от незнакомой девушки пришло сообщение с фотографиями интимного содержания. Мужчина не отреагировал на письмо, тогда девушка написала, что ей нет 18-ти лет и пригрозила все рассказать жене своего адресата. За молчание девушка потребовала перевести ей 10 тысяч рублей.

Житель Упорово обратился в полицию. Оперативникам удалось установить, что деньги вымогал неоднократно судимый местный житель 1986 года рождения. Он два месяца, как вышел из мест лишения свободы и пытался таким образом заработать.

Было возбуждено уголовное дело о вымогательстве, автору неприличных писем может грозить до 7 лет лишения свободы.

Упорово, служба информации

Упорово. Другие новости 28.11.19

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