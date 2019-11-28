В Тюменской области мэрия заплатит за разорванного бродячим псом «йорка»

В Ялуторовске женщина засудила городскую администрацию за то, что йоркширского терьера ее дочери разорвала бродячая собака. Мэрия пыталась оспорить решение районного суда, но безрезультатно, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

3 марта в Ялуторовске 11-летняя девочка гуляла с йоркширски терьером. Во время прогулки на песика напала бездомная собака и разорвала питомца. Для девочки это стало сильным стрессом, и ее мать обратилась в прокуратуру с просьбой помочь во взыскании морального вреда.

Поскольку по закону отлавливать и содержать безнадзорных животных, а также защищать от них население обязана администрация города, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с мэрии Ялуторовска морального вреда. В сентябре Ялуторовский районный суд взыскал с администрации города 30 тыс рублей в счет возмещения морального вреда.

Горадминистрация обжаловала решение Ялуторовского суда, но судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда оставила решение в силе.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 28.11.19

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