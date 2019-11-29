В Тюмени главный организатор охраны общественного порядка обвинен в мошенничестве

В Тюмени предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве полковнику полиции, начальнику управления организации охраны общественного порядка УМВД региона Виталию Шундрику. Он незаконно собирал деньги с подчиненных.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, с августа по сентябрь 2017 года обвиняемый – начальник одного из подразделений УМВД России по Тюменской области – дал указание своим подчиненным подать рапорты на имя начальника Управления на оказание материальной помощи. Полученную матпомощь сотрудники передали руководителю. Свое требование руководитель объяснил тем, что полученные подчиненными премии пойдут на финансирование конкурса «Лучший по профессии». В общей сложности, сумма составила 182 тыс рублей. Начальник потратил часть денег на организацию банкета, остальное оставил себе.

Также с ноября по декабрь 2017 года обвиняемый собрал с подчиненных по 5 тыс рублей. Полученные 30 тыс рублей начальник присвоил.

Преступления были раскрыты ОРЧ по собственной безопасности УМВД по Тюменской области и следователями СУ СК РФ региона. Полицейский был задержан и признал свою вину, согласившись на сотрудничество со следствием.

По данным источника «Нового дня», близкого к правоохранительным органам, речь идет о начальнике управления организации охраны общественного порядка УМВД региона полковнике Виталии Шундрике. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, полковник Виталий Шундрик будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Расследование уголовного дела продолжается.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 29.11.19

Тюменский инвалид выиграл суд у замгубернатора области. / Тюменский депутат получил на Ямале миллиардный контракт. / Тюменский «мусорный» регоператор признал: в тариф заложено больше мусора, чем производят жители региона. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»