В Тюменской области мужчина отомстил любовнику жены при помощи кочерги

В Ялуторовском районе мужчина застал приятеля в постели со своей женой и схватился за кочергу. Возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По версии следствия, в Ялуторовском районе двое приятелей встретились на улице и пошли в гости к одному из них с намерением немного выпить. К застолью присоединилась жена хозяина квартиры.

Когда алкоголь закончился, хозяин квартиры ушел в магазин за добавкой. Вернувшись, он застал гостя и свою жену в супружеской постели. В гневе обманутый муж схватил кочергу и стал избивать ей своего приятеля. Супруга мужчины пыталась защитить гостя и сама получила несколько ударов кочергой.

Избитые любовники обратились за помощью в больницу. Медики сообщили в полицию. Было возбуждено уголовное дело об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальное наказание, которое грозит ревнивому мужу – 2 года лишения свободы.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 29.11.19

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