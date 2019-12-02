Дым с завода «СИБУРа» в Тобольске накрыл соседний район

Жители Тобольска наблюдают необычно яркий огненный факел над тобольскими предприятиями «СИБУРа». Шлейф густого черного дыма протянулся более, чем на 100 километров, в Увате местные жители говорят, что продукты горения можно наблюдать на льду Иртыша.

Видео с огромным факелом над заводом «СИБУРа» было размещено в понедельник, 2 декабря, в группе «ЧС Тобольск» соцсети «ВКонтакте». Ветер относит дым в сторону Увата, расположенного в 136 километрах. Жители Увата сообщают, что следы выбросов видны на льду Иртыша около райцентра. В самом Тобольске, однако, задымления нет.

В пресс-службе тобольских предприятий «СИБУРа» объяснили, что причиной возникновения факела и дыма являются пусковые операции после проведения технологического обслуживания оборудования на установке пиролиза. «Это факел производства пиролиза, который в настоящее время горит интенсивнее обычного, – объяснили на предприятии. – Установка пиролиза на «ЗапСибНефтехиме» мощная, поэтому для проведения этих операций необходимо определённое время». В компании заверили, что к вечеру работы будут завершены и факел над заводом вернется в спящий режим.

В пресс-службе не смогли уточнить, насколько вредными являются выбросы дома в результате горения факела. На предприятии попросили направить по этому поводу письменный запрос информации.

Тобольск, служба информации

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