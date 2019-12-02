В Тюмени безработный погиб, упав с 8 этажа

В Тюмени под балконом одного из домов на улице Энергостроителей было обнаружено тело мужчины, погибшего при падении с большой высоты. СУ СКР по Тюменской области проводит доследственную проверку.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, по предварительным данным, мужчина упал из окна лестничного пролета, расположенного между 8 и 9 этажами подъезда жилого дома. Вызов на станцию «скорой помощи» поступил в 7:05 утра в воскресенье, 1 декабря. Прибывшим через 10 минут на место медикам оставалось лишь констатировать смерть пациента.

По данным источника «Нового дня», погибший – безработный мужчина 1984 года рождения.

Тюмень, служба информации

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