Тюменский Россельхознадзор уничтожил запрещенные приправы из Узбекистана

Специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области уничтожили почти 10 кг фруктов и приправ, которые пытались ввезти в Россию трое пассажиров из Узбекистана. На подкарантинные продукты не было необходимых сертификатов, сообщила пресс-служба ведомства.

Трое пассажиров авиарейса из Узбекистана прибыли в аэропорт «Рощино » 25 ноября. С собой они привезли яблоки, хурму, абрикосовые косточки и различные приправы. При этом фитосанитарных сертификатов на продукты у пассажиров не было.

В изъятых приправах были обнаружены сорняки горчак ползучий и повилика полевая, подпадающие под запрет федерального закона «О карантине растений». После подтверждения «Центральной методической ветеринарной лаборатории» 9,1 кг изъятой продукции было уничтожено. На пассажиров были составлены протоколы об административном правонарушении.

Тюмень, служба информации

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