Тюменских школьников кормили кашей из некачественной и сырой крупы

«Комбинат школьного питания» города Тюмени использовал при приготовлении пищи некачественную крупу неизвестного происхождения. Нарушения выявили специалисты тюменского управления Россельхознадзора во время плановой проверки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты Россельхознадзора выяснили, что на предприятии нарушали требования законодательства в области качества и безопасности пищевой продукции. Так, использовались крупы без маркировочного ярлыка на потребительской таре, из-за чего продукты нельзя было идентифицировать с сопроводительными документами. Кроме того, крупы хранились неправильно, в условиях повышенной влажности (показатель влажности был завышен на 80%). А перловая крупа не соответствовала требованиям по качеству.

Проверка на предприятии была проведена в ноябре 2019 года. По ее итогам в отношении должностных лиц (в том числе руководителя) «Комбината школьного питания» были возбуждены административные дела по статье «Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна».

АО Комбинат школьного питания «Центральный» города Тюмени – обслуживает более 80 школ города и 15 школ в Тюменском районе (согласно данным официального сайта предприятия). Единственным владельцем предприятия, согласно данным из открытых источников, является департамент имущественных отношений администрации города Тюмени, директор КШП – Ольга Герилюк.

Тюмень, служба информации

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