В Тюмени торговец орехами сбежал от похитителей босиком по морозу

В Тюмени семья азербайджанцев похитила 19-летнего таджика. Парня несколько дней держали в кладовке, требуя с него деньги.

Как рассказали в Следственном управлении СК РФ по Тюменской области, 22 ноября 54-летний ранее судимый за хранение наркотиков мужчина и его сыновья 27 и 22 лет похитили 19-летнего молодого человека, занимавшегося торговлей орехами и сухофруктами. Между младшим из братьев и похищенным был бытовой конфликт, он стал одной из причин покушения.

Идея похитить торговца орехами принадлежала старшему из похитителей. Под предлогом покупки у него орехов и сухофруктов мужчина заманил парня в машину вместе с товаром и отвез в съемное жилище на улице Бастрыгина в Тюмени. Там двое младших обвиняемых напали на жертву, связали юноше руки и ноги скотчем и заперли в кладовой. Потерпевшего периодически подкармливали, при этом преступники требовали у него деньги взамен на свободу. Сначала речь шла о 2 млн рублей, потом обвиняемые снизили цену освобождения своей жертвы до 500 тыс рублей. Однако, позвонить родителям потерпевшего и потребовать выкуп злоумышленники не успели.

27 ноября потерпевшего вывели из кладовки в комнату, чтобы покормить. Преступники потеряли бдительность, и их жертве удалось сбежать. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, потерпевший без обуви, раздетый сумел добежать до соседей, попросил телефон и вызвал такси, на котором добрался домой. После этого он сообщил в полицию о произошедшем.

Оперуполномоченные уголовного розыска задержали преступников у них дома. У одного из задержанных были обнаружены вещи потерпевшего. Было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы (п. «а» ч.2 ст. 127 УК РФ). Преступление не было квалифицировано, как похищение человека, потому что преступники не успели потребовать с родственников своей жертвы выкуп.

И потерпевший, и обвиняемые являются гражданами России. Сейчас 54-летний обвиняемый помещен в СИЗО. Ему и его сыновьям грозит до 5 лет лишения свободы.

Тюмень, служба информации

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