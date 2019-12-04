Жителей Тюменской области предупредили об опасности из-за запуска космического корабля

Район падения отработанных ступеней космических ракет «Тобольск» объявили временно опасным в связи с запуском ракеты «Союз-2» с космическим аппаратом. Сообщение об этом появилось в группе «МЧС Тобольск» соцсети «Вконтакте».

«11 декабря 2019 года с 11:30 до 13:30 (!!!МСК) состоится пуск РКН «Союз-2» с космическим аппаратом, – говорится в сообщении. – Район падения «Тобольск» объявить временно опасным и проинформировать население, а также заинтересованные организации и учреждения по соблюдению мер безопасности в указанное время».

В группе «Типичный Тобольск» соцсети «Вконтакте» информация вызвала живое обсуждение. Один из комментаторов поинтересовался, какие меры безопасности надо предпринимать против падающей на голову ракеты. В ответ ему в шутку посоветовали надеть каску. Другие тоболяки попытались успокоить земляков, напоминая, что ракеты над Тобольском летают уже несколько десятилетий и никогда не падали на город.

В Единой дежурно-диспетчерской службе города «Новому дню» подтвердили, что риск падения отработанной ступени ракеты или любой ее части на Тобольск отсутствует. «На Тобольск за все время наблюдений ничего в результате запусков не падало», – отметили в ЕДДС. В службе заверили, что заводу «Запсибнефтехим» также не грозит падение ступеней космических ракет. Кроме части Тобольского района, в район падения «Тобольск» входят Уватский и Вагайский районы (но не входит город Тобольск – ред.). Именно в уватские болота обычно и падают ступени ракет.

В пресс-службе администрации Тобольска сообщили, что пока не получали информации о предстоящем запуске. На сайте «Роскосмоса» также нет информации о запуске ракеты «Союз-2» 10 или 11 декабря. Единственный запуск такой ракеты запланирован на 6 декабря.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 04.12.19

В Тюмени торговец орехами сбежал от похитителей босиком по морозу. / На тюменской трассе после столкновения с грузовиком погибли пожилые супруги (ФОТО). / Тюменское правительство не смогло распорядиться огромным областным бюджетом: ЖКХ и дороги недополучили деньги. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»