Четыре здания большой Тюменской области вошли в «парад архитектурных уродцев»

Четыре здания в городах тюменской «матрешки» вошли в топ-100 самых уродливых строений России, составленный блогером, урбанистом Ильей Варламовым. В антирейтинг вошли школа изучения иностранных языков в Сургуте, музейный комплекс имени Словцова, ЗАГС в Тобольске и окружной суд ХМАО – Югры в Ханты-Мансийске.

Свой антирейтинг Варламов назвал «парадом архитектурных уродцев». Выше всех в антирейтинге оказалась школа изучения иностранных языков в Сургуте (35 место). Музейный комплекс имени Словцова в Тюмени занял «почетное» 48 место. ЗАГС в Тобольске расположился на 67 месте. Окружной суд ХМАО – Югры в Ханты-Мансийске оказался на 93 месте.

Варламов написал, что его «бесит», когда он слышит фразу «О вкусах не спорят». «Сегодня мы будем изучать самые страшные и бездарные здания России, – написал Варламов. – Дурной вкус как раз существует. Существует плохая музыка, существует плохая литература и существует плохая архитектура. Но в архитектуре последствия дурновкусия куда губительней, чем в других видах искусств. Она очень долговечна: если какое-то ….. построили, очень маловероятно, что его снесут на следующий же день. Оно будет стоять десятилетиями и отравлять городскую среду. У архитектуры всегда есть заказчик. И люди, которые сегодня являются заказчиками российской архитектуры, на свои посты попали ещё в 90-е. Откуда пришли эти люди? Какое у них образование? Хорошо ли они разбираются в искусстве? Ответы на все эти вопросы можно прочитать на улицах наших городов».

Тюмень, служба информации

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