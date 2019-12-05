В Тобольске полиция и МЧС эвакуировали дом «СИБУРа»

В Тобольске эвакуирован многоэтажный жилой дом из-за угрозы взрыва. Из здания полиция и сотрудники МЧС вывели порядка 80 человек, сообщил источник «Нового дня».

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области информацию частично подтвердили. «Сотрудники МЧС помогали эвакуировать людей. Было задействовано 5 единиц техники и 11 человек», – сообщили в региональном МЧС. За более подробными комментариями «Новому дню» предложили обращаться в полицию.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что в 21:58 в дежурную часть полиции Тобольска поступило анонимное сообщение о подозрительном предмете в доме № 66 микрорайона №10. «Сотрудники полиции провели комплекс проверочных мероприятий, в итоге опасных предметов обнаружено не было», – сообщили в пресс-службе.

В группе «Типичный Тобольск соцсети «ВКонтакте»» новость вызвала живое обсуждение. Один из пользователей сообщил, что дом населяют сотрудники «СИБУРа». «Дом «СИБУРа», там только работники с семьями. Думаю, ложный вызов, но все равно страшно. Тем более консьерж сидит», – сообщила тоболячка Лена С. Отметим, что многие комментаторы отмечали слаженную работу экстренных служб.

Тобольск, служба информации

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