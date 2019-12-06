Крупный тюменский мясокомбинат известного агрария привлекли к ответственности за антисанитарию

Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения при переработке мяса на «Ишимском мясокомбинате». Предприятие, принадлежащее почетному гражданину Ишима Николаю Мамонтову, привлечено к административной ответственности.

Во время плановой проверки в ООО «Ишимский мясокомбинат» сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО выявили целый ряд серьезных нарушений. На предприятии в ненадлежашем месте хранилась замороженная животноводческая продукция, причем ее происхождение выяснить не удалось. На мясе не было даты выработки, сроков и условий хранения и даже наименования продукции. В цехах, где перерабатывалось мясо, не было стерилизаторов для разделочных ножей, на предприятии отсутствовали специальные емкости для биологических отходов, а при разделке мясных туш не соблюдался температурный режим. Кроме того, дезинфекционный барьер при въезде не мясокомбинат не был оборудован подогревом.

Пробы продукции «Ишимского мясокомбината» были отправлены в лабораторию для исследования. К административной ответственности были привлечены само юридическое лицо за нарушение требований технических регламентов и должностное лицо комбината за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства.

Отметим, что ООО «Ишимский мясокомбинат» находится в собственности ЗАО «Племзавод Юбилейный», учредителем которого является известный в Тюменской области аграрий, почетный гражданин Ишима Николай Мамонтов. Маонтову также принадлежит крупный сельхозпроизводитель АО «Аминосиб».

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 05.12.19

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