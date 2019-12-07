В Тюмени в жилом доме взорвался газ: один погиб, есть пострадавшие

В Тюмени в субботу, 7 декабря, в одной из квартир четырехэтажного дома на ул. Павла Шарова взорвался газ. Погиб сотрудник газовой службы, три жильца дома госпитализированы. В СУ СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело.

Как сообщает УМЧС по Тюменской области, оперативные службы получили сигнал «о возгорании на первом этаже четырехэтажного дома» в микрорайоне Ново-Патрушево около 18 часов. К тому моменту, когда спасатели прибыли к дому на ул. Павла Шарова, в квартире на первом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси.

Как добавляет региональнй следком, утечка газа произошла в подъезде жилого дома. «В связи с чем, около 18 часов при проведении работ сотрудником газовой службы произошел хлопок газа. В результате чего, мужчина скончался на месте. Трое жителей дома получили ожоги и доставлены в больницу областного центра», – уточнили в СУ СКР по Тюменской области.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ведется следствие, допрашиваются свидетели трагедии. Площадь пожара составила около 8 кв. метров. Ударной волной выбиты стеклы во многих квартирах. Жильцам многоквартирника предоставлено место временного проживания.

Тюмень, служба информации

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