российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 декабря 2019, 15:16 мск

Новости Тюмень

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Тюмень, Ямал, Югра

Судебные приставы запретили выезд из России 40 тысячам тюменцев

Более 40 тысяч жителей Тюменской области не могут выехать за границу из-за долгов перед судебными приставами. С начала года УФССП России по Тюменской области вынесло почти 112 тысяч постановлений об ограничении должников в праве выезда за границу, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным УФССП по Тюменской области, в 2019 году благодаря применению огрнаичения права на выезд за рубеж свои долги оплатили более 5 тыс человек, было взыскано более 4 млн рублей задолженности по алиментам.

В УФССП напомнили, что ограничение на выезд может быть сделано при сумме долга более 30 тыс рублей. Впрочем, алиментщики и граждане, задолжавшие выплату возмещения вреда из-за смерти кормильца, вреда здоровью, а также имущественного ущерба или морального вреда могут стать «невыездными» при наличии 10 тыс рублей задолженности.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 10.12.19

Губернатор Моор поблагодарил тюменский Роспотребнадзор. / Топ-менеджера тюменского отделения «Росгосстраха» отправили в колонию на 4 года. / В Тюмени в жилом доме взорвался газ: один погиб, есть пострадавшие. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Тюмень, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Финансы, Экономика,