Судебные приставы запретили выезд из России 40 тысячам тюменцев

Более 40 тысяч жителей Тюменской области не могут выехать за границу из-за долгов перед судебными приставами. С начала года УФССП России по Тюменской области вынесло почти 112 тысяч постановлений об ограничении должников в праве выезда за границу, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным УФССП по Тюменской области, в 2019 году благодаря применению огрнаичения права на выезд за рубеж свои долги оплатили более 5 тыс человек, было взыскано более 4 млн рублей задолженности по алиментам.

В УФССП напомнили, что ограничение на выезд может быть сделано при сумме долга более 30 тыс рублей. Впрочем, алиментщики и граждане, задолжавшие выплату возмещения вреда из-за смерти кормильца, вреда здоровью, а также имущественного ущерба или морального вреда могут стать «невыездными» при наличии 10 тыс рублей задолженности.

Тюмень, служба информации

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