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Среда, 11 декабря 2019, 19:12 мск

Новости Тюмень

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В Тюмени под окнами многоэтажки обнаружен труп мужчины

Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели мужчины, найденного мертвым в Тюмени под окнами жилого дома по улице Геологоразведчиков, 46. Тело погибшего с травмами, характерными для падения с большой высоты, было обнаружено в среду, 11 декабря.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства, причины и условия, которые привели к трагедии. Как сообщли в пресс-службе УМВД по Тюменской области, предварительно смерть мужчины не носила криминального характера: несчастный просто сорвался с высоты.

Тюмень, служба информации

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