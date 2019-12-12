Под Тюменью водитель грузовика погиб от удара прицепом. ФОТО

В четверг, 12 декабря, первом часу дня на 294 километре автодороги Екатеринбург – Тюмень столкнулись два грузовика. Один из водителей погиб, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Фура «Ман» с прицепом и грузовик «Исудзу» двигались во встречных направлениях. По предварительным данным, прицеп большегруза занесло и он ударил «Исудзу», ехавший по встречной полосе. В результате удара прицепа водитель «Исудзу» погиб на месте. Информации о других пострадавших нет.

На участке дороги, где произошло столкновение, работают 3 наряда полка ДПС ГИБДД. Организовано реверсивное движение, автоинспекторы регулируют движение автотранспорта в ручном режиме.

Тюмень, служба информации

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