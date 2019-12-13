В Тюмени полицейские спасли малолетних детей, которых оставила мать

В Тюмени местная жительница заметила детей 2 и 4 лет, которые стояли на подоконнике у открытого окна в квартире одного из многоквартирных домов на улице Широтной. Женщина вызвала полицию, возможную трагедию удалось предотвратить, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Сообщение о том, что у открытого окна на втором этаже многоквартирного дома по улице Широтной в Тюмени стоят маленькие дети, поступило в отдел полиции №1 накануне. На место выехал экипаж ППС и инспектор по делам несовершеннолетних.

Полицейские обнаружили, что дети одни в запертой квартире. Один из полицейских остался на улице и убедил детей закрыть окно. Инспектор по делам несовершеннолетних связалась с собственником квартиры, которую снимала мать малышей. Вскоре приехала 33-летняя мать детей. Она рассказала, что оставила детей одних, потому что нужно было уйти на работу. По словам женщины, она оставила малышей впервые.

Полицейские составили в отношении женщины административный протокол о неисполнении родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Тюмень, служба информации

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