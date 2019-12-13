Тюменец от безденежья украл коляску для беременной жены

В Ишиме мужчина украл из подъезда дома детскую коляску. После задержания выяснилось, что он хотел подарить коляску своей беременной жене.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, 24-летняя жительница Ишима оставила детскую коляску без присмотра на первом этаже в подъезде своего дома. Вечером кто-то украл коляску, и девушка обратилась в полицию.

Полицейским удалось задержать подозреваемого в краже – 45-летнего, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности безработного. Он признался в краже и рассказал про беременную жены, которой вор и хотел подарить украденное. Украсть коляску для ишимца было проще, чем устроиться на работу и заработать на нее.

Пропажу вернули потерпевшей. Было возбуждено уголовное дело о краже (ч.1 ст. 158 УК РФ).

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 13.12.19

В Тюмени полицейские спасли малолетних детей, которых оставила мать. / Дело высокопоставленного тюменского полицейского, обвиненного в вымогательстве, развалилось в суде. / Суд оставил под арестом экс-начальника УМВД Тюменской области Юрия Алтынова. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»