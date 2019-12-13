В Тюмени банк потребовал с должника комиссию за оплату кредита мелочью. ВИДЕО

В Тюмени банк потребовал с должника комиссию за оплату кредита мелкими монетами. ВИДЕО

Тюмень (Новый День, служба информации) – В Тюмени клиент «Альфа-Банка» попытался частично оплатить кредит монетами, но банк потребовал заплатить крупную комиссию. Возмущенный заемщик заснял конфликт на видео и пообещал обратиться с жалобой в прокуратуру и Центробанк.

Видео конфликта тюменец Сергей Волошин разместил в пятницу, 13 декабря, в группе «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «Сегодня столкнулся с регламентированным беспределом в банке, на который они даже отказались по телефону принять претензию, – написал Волошин. – Я взял кредит в «Альфе» в рублях, а они фактически отказываются принять у меня рубли для погашения кредита. [При количестве] cвыше 100 монет они за каждую принятую монету берут 4 РУБЛЯ комиссии. Отдав им 1000 рублей рублями, вы не только не погасите свой кредит, но и будете им ещё должны 2700 рублей. В то же время, тут же, на заправке за 1 минуту мне посчитали все монеты и налили полный бак».

На видео не видно других людей, кроме самого Волошина, но попадающая в кадр стена сзади оформлена в корпоративном цвете кредитной организации. Женский закадровый голос пытается успокоить возмущенного тюменца, но подтверждает, что комиссия за принятие платежа более, чем сотней монет, существует. В качестве альтернативы Волошину предлагают поменять монеты на купюры и уже купюрами заплатить за кредит.

Тюменец внес платеж купюрами, обменяв на них монеты на автозаправке. «Новому дню» Волошин заявил, что «будет жаловаться в прокуратуру и Центробанк на прямое нарушение федерального закона». Отметим, что ст. 30 ФЗ 86 «О центральном банке РФ» гласит: «Банкноты и монета Банка России обязательны к приему по нарицательной стоимости при осуществлении всех видов платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории Российской Федерации».

Пост Волошина в соцсети собрал около 80 комментариев. Часть комментаторов соглашались с автором, считая, что требования банка об уплате комиссии за прием денег незаконны. Другие обвинили автора видео в том, что он, зная правила кредитной организации, намеренно пришел в банк с мелочью в попытке «хайпануть».

В московской пресс-службе «Альфа-банка» заявили, что им необходимо время, чтобы разобраться в ситуации, и попросили направить письменный запрос. На момент публикации запрос был отправлен, но ответ на него еще не поступил.

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