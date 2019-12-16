Тюменец устроил стрельбу у кафе из-за того, что его обрызгали пивом

В Ярково тюменец выстрелил в молодого человека, обрызгавшего его пивом. Конфликт произошел в местном кафе, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Конфликт произошел еще в начале ноября. По версии следствия, 35-летний житель Тюмени приехал в село Ярково к матери. Решив пойти в местный бар, мужчина взял с собой зарегистрированный травматический пистолет, который хранился в сейфе дома у матери.

В кафе тюменец выпивал, в какой-то момент он вышел на улицу. Стоявший неподалеку 23-летний местный житель уронил банку из-под пива, капли попали на брюки тюменца. Тот разозлился, достал «травмат» и выстрелил молодому человеку в ногу.

За раненого парня вступился 25-летний старший брат. Он нанес стрелку несколько ударов руками в голову. На место драки была вызвана следственно-оперативная группа местной полиции. Против стрелявшего из травматического пистолета тюменца было возбуждено 2 уголовных дела – об умышленном причинении легкого вреда здоровью с помощью оружия и о хулиганстве, совершенном с применением оружия. По какой статье будет возбуждено уголовное дело против старшего из участвовавших в конфликте ярковчан, станет ясно после получения результатов экспертизы вреда здоровью, причиненного тюменцу.

Ярково, служба информации

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