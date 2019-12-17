В Тюмени женщина на «Мерседесе» сбила троих подростков на «зебре»

в Тюмени водитель «Мерседеса» во вторник, 17 декабря, сбила троих 15-летних подростков на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Широтная. Две девочки были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

ДТП произошло на «зебре» у дома по улице Широтной, 32. По предварительным данным, 41-летняя жительница Тюмени не заметила детей и не пропустила их на пешеходном переходе. Водитель сообщила, что не увидела подростков из-за большегрузного автомобиля справа от нее.

Пострадали две девочки и мальчик, ученики одного класса школы №70. Дети получили ушибы и ссадины ног. Мальчика медики осмотрели на месте, а девочек увезли в больницу.

По данным Госавтоинспекции, с начала года на пешеходных переходах произошло 57 ДТП с участием детей. Это на треть больше, чем в прошлом году.

Тюмень, служба информации

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