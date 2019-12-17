В Тюмени мать из ревности изрубила топором дочь

В Тюмени женщина изрубила топором дочь, приревновав ее к своему сожителю. Труп дочери женщина закопала в огороде, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, убийство произошло 17 сентября 2019 года в одном из домов по улице Пролетарской Калининского АО Тюмени. 44-летняя тюменка, будучи пьяна, нанесла своей 19-летней дочери несколько ударов топором в область жизненно важных органов – по голове и телу. Вскоре от полученных ранений девушка умерла. После чего убийца при помощи своего сожителя закопала тело девушки в огороде.

Подозреваемая нигде не работала и была ранее судима за убийство своего первого мужа, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Убитая девушка была ее дочерью от первого брака и проживала вместе с матерью и братьями в частном доме.

Информация об убийстве поступила в правоохранительные органы 15 декабря. Как сообщил источник «Нового дня», на исчезновение своей сестры обратил внимание один из сыновей подозреваемой, вернувшись домой после долгого отсутствия.

Сыщикам уголовного розыска областной полиции и следователям СУ СК РФ по Тюменской области удалось быстро установить и задержать подозреваемую в совершении убийства. Задержанная признала свою вину. В отношении ее сожителя проводится проверка по факту укрывательства убийства. Расследование уголовного дела продолжается.

Тюмень, служба информации

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