Тюменец узнал стоимость проезда в такси и искромсал машину топором

В Тюмени пассажир такси топором повредил машину. Поводом стала увеличившаяся из-за дополнительной остановки стоимость поездки, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В полицию Тюмени обратился таксист, который рассказал, что неизвестные повредили его автомобиль. Как выяснили полицейские, потерпевший принял заказ и забрал подвыпивших мужчин. Во время поездки пассажиры попросили водителя заехать еще в одно место, не сообразив, что стоимость поездки от этого увеличится.

По окончании поездки пассажиры получили меньшее количество сдачи, чем рассчитывали, и между ними и таксистом вспыхнула ссора. Водитель потребовал, чтобы клиенты вышли из машины, в противном случае пообещав вызвать полицию. Выйдя из автомобиля, один из пассажиров достал из сумки небольшой топор и стал рубить им машину такси.

Таксист испугался за свою жизнь и решил уехать. Когда он отъезжал, нападавший кинул топор в автомобиль и разбил им заднее стекло. Общая сумма ущерба составила 90 тыс рублей.

Нападавший был задержан. Им оказался 28-летний безработный житель Тюмени. Он признал вину, сейчас мужчине грозит до двух лет лишения свободы за умышленное повреждение чужого имущества.

Тюмень, служба информации

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