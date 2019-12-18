Уралец погиб от отравления во время рыбалки на Иртыше

В Тобольском районе двое мужчин отравились газом во время рыбалки на Иртыше. Один из рыбаков погиб, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Днем 14 декабря на льду реки Иртыш в районе деревни Малая Зоркальцева Тобольского района в палатке были обнаружены двое мужчин без сознания. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь спасти удалось только одного из рыбаков, второй мужчина 1975 года рождения скончался. По предварительным данным, двое жителей Свердловской области приехали на Иртыш на рыбалку. Они установили на льду палатку и использовали для ее обогрева газовую горелку. Причиной острого отравления рыбаков стали продукты горения пропана.

Следственный комитет проводит процессуальную проверку по данному факту. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии, назначено проведение судмедэкспертизы.

Тобольск, служба информации

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