В Тюмени число случаев кори выросло в три раза. Медики винят «антипрививочников»

В Тюмени разрастается вспышка кори. С прошлой недели количество подтвержденных случаев заболевания возросло в три раза.

Санитарные врачи говорят, что сформировалось несколько «семейных» очагов, в которых родители отказывались прививать детей. «У нас на сегодняшний день 21 подтвержденный случай, всего 23 случая, – цитирует главного санитарного врача Тюменской области Галину Шарухо «Тюменское время». – К сожалению, у нас сформировалось несколько семейных очагов, где родители отказывались прививать своих детей, несмотря на то, что медицинские работники заходили в эти квартиры вместе с полицией, они даже не открывали двери медработникам. В итоге теперь болеют ещё и родители в этих семьях и находятся на лечении в инфекционной больнице».

Большая часть заболевших – школьники. Их планируют перевести на дистанционное обучение. Медики рекомендуют делать прививки, подчеркивая, что корь – опасная болезнь, которая может оставить после себя необратимые осложнения со стороны центральной нервной системы.

Тюмень, служба информации

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