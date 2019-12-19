В Тюмени женщина напала с ножом на шеф-повара из-за плохо приготовленной еды

Жительница Тюмени угрожала шеф-повару кафе убийством из-за не понравившейся пищи. На кухне кафе женщина угрожала повару ножом, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По версии следствия, подозреваемая ужинала в одном из тюменских кафе. Выпив, женщина возмутилась одним из приготовленных для нее блюд. Она пришла на кухню и высказала претензии шеф-повару. На кухне тюменка схватила нож и замахнулась им на сотрудника кафе, угрожая убить его.

На место были вызваны сотрудники полиции. Они задержали ранее судимую 35-летнюю тюменку. Сейчас за угрозу убийством ей грозит до 2 лет лишения свободы.

Тюмень, служба информации

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