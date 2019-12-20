Тюменские власти отказались снижать с нового года тариф на обращение с коммунальными отходами

Тариф на вывоз мусора в Тюменской области в 2020 году останется неизменным по сравнению с 2019 годом. Об этом заявили на совместной пресс-конференции в пятницу, 20 декабря, директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков и его коллега из департамента недропользования и экологии Жанна Злобина.

С 1 января тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для жителей Тюменской области не изменится и составит 136 рублей 01 копейку для каждого жителя многоквартирных домов и 116 рублей 63 копейки для жителей индивидуальных домов в месяц. Тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО (в Тюменской области это ООО «ТЭО») был утвержден департаментом тарифной и ценовой политики области в пятницу, 20 декабря.

Чиновники заявили, что в новом тарифе учтены доходы «ТЭО» от реализации полученного после сортировки мусора вторсырья в 2019 году. Такая же сумма заложена в тариф 2020 года. В тарифе также учтен рост затрат регионального оператора на уровень прогнозируемой инфляции – 3%. Также в тариф заложены расходы на приобретение контейнеров для мусора.

Таким образом, в 2020 году единый тариф регоператора в сфере обращения с ТКО останется прежним, на уровне 4912 рублей за тонну (без НДС). Обоснованность тарифа подтвердила Федеральная антимонопольная служба, которая провела проверку.

Ранее во время общественного обсуждения совершенствования обращения с отходами на территории Тюменской области, организованного Общественной палатой, главная коммунистка региона Тамара Казанцева обратила внимание чиновников на то, что по действующему тарифу за обращение с ТКО (136 рублей с человека в месяц) в регионе должны были собрать 445 тыс тонн отходов за 10 месяцев 2019 года, а собрали 387 тыс тонн. Фактически, расчетное количество на 15% превысило реальную цифру.

Тогда замгубернатора Лариса Теплоухова пообещала, что возникшая разница будет учтена при формировании тарифа на 2020 год.

Региональный оператор по обращению с коммунальными отходами – ООО «ТЭО», строит в Тюменской области мусоросортировочные заводы в Тобольске и Ишиме, неоднократно перенося сроки ввода предприятий в эксплуатацию. Компания принадлежит уральским энергетикам Алексею Боброву и Артему Бикову, владеющим также единой теплоснабжающей организацией Тюмени – АО «УСТЭК». Ранее мэрия Тюмени обвиняла «УСТЭК» в возможном срыве подготовки к отопительному сезону.

Тюмень, служба информации

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