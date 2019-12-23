Ушел из жизни основатель тюменского поискового движения и экс-депутат

Умер основатель поискового движения Тюменской области, создатель городской организации «Республика неугомонных», экс-депутат городской думы Тюмени Артур Ольховский. Ему было 52 года.

Артур Ольховский создал в 2003 году тюменскую областную общественную организацию «Тюменский поисковый центр». Он руководил экспедициями тюменских поисковиков в места боев Великой Отечественной войны. Под руководством Ольховского было проведено 159 полевых экспедиций, найдены и подготовлены к захоронению останки 8 134 солдат и офицеров Красной армии, были установлены имена 263 погибших воинов.

В 90-е годы Артур Ольховский создал тюменскую городскую общественную организацию «Республика неугомонных», воспитанниками которой являются многие известные тюменцы. В 2013 – 2018 годах Артур Ольховский был депутатом тюменской городской думы.

Артур Ольховский был награжден медалями Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление Боевого Содружества» и «За заслуги в увековечении памяти погибших при защите Отечества», медалью российского организационного комитета «Победа» «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», медалью Президиума совета по общественным наградам Российской Федерации «За профессионализм и деловую репутацию III степени», благодарственным письмом и почетной грамотой президента Российской Федерации, благодарностью губернатора Тюменской области и почетной грамотой Тюменской областной думы.

Прощание с Артуром Ольховским пройдет 24 декабря с 12 до 14 часов во дворце творчества и спорта «Пионер» по адресу ул. Челюскинцев, 46 в Тюмени, сообщается в группе ТРОО «Областной поисковый центр». Редакция РИА «Новый День» выражает свои соболезнования родным и близким Артура Ольховского.

Тюмень, служба информации

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